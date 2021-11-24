Детский омбудсмен одобрила вступление в силу новых поправок в ТК

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова оценила новые поправки в трудовое законодательство РФ, которые запрещают предприятиям привлекать сотрудников, имеющих семьи, к работе в выходные и праздничные дни, а также в ночное время без их письменного согласия. Речь идет о многодетных родителях и опекунах, родителях-одиночках и людях, воспитывающих детей-инвалидов.

«Очень хорошая новость, поскольку и одинокие, и многодетные родители, и семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, конечно, нуждаются в дополнительной защите и поддержке. Знаю, что и сейчас есть ситуации, когда работодатели идут навстречу своим работникам. К примеру, согласовывают одиноким мамам особые условия труда и они могут уходить с работы чуть раньше, чтобы ребенок не оставался дома один в ночное или позднее время суток. Хорошо, если так. Но ведь многое может зависеть от позиции руководителя, от его принципиальности или нежелания принимать во внимание потребности работника», — прокомментировала Львова-Белова в интервью РАПСИ.

Поправки в Трудовой кодекс уже подписаны президентом Владимиром Путиным и вступили в силу.