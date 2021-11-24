В «Единой России» поддержали письмо медиков к знаменитостям-антиваксерам

Заместитель главы фракции «Единой России» в Госдуме Игорь Кастюкевич поддержал открытое письмо врачей в адрес публичных людей, которые являются противниками вакцинации от коронавируса.

«По поводу недоверия к российским вакцинам можно дискутировать, только вот наши ученые и вирусологические институты, на базе которых создают вакцины, с советских времен считаются лучшими в мире», — цитирует Кастюкевича «РИА Новости».



Ранее главврачи 11 крупных медицинских центров России обратились с открытым письмом к известным противником всеобщей вакцинации. Медики пригласили политиков, артистов, музыкантов и прочих публичных персон посетить «красные зоны» госпиталей, где лечат заразившихся коронавирусом. «Мы найдем время для того, чтобы провести вас по „красным зонам“, реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц. Может, после этого вы измените свою позицию, и меньше людей будет умирать», — говорится в документе.

Письмо адресовано, в частности, лидеру ЦК КПРФ Геннадию Зюганову, председателю «Справедливой России — За правду» Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, артистам Марии Шукшиной, Егору Бероеву, Оскару Кучере, Екатерине Лель и Юрию Лозе.