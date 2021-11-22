После введения QR-кодов в транспорте Татарстана снизился поток пассажиров

Примерно на 20−30% упал пассажиропоток в транспорте Татарстана после введения QR-кодов, сообщил замминистра транспорта и дорожного хозяйства республики Андрей Егоров.

По его словам, в это число входят и те, кого 22 ноября не впустили в транспорт из-за отсутствия QR-кода.

«Здесь есть и те, кого мы развернули сегодня — более 1500 человек только в Казани, в других городах цифры поменьше, но тоже есть», — приводит «Интерфакс» слова Егорова, сказанные в эфире телеканала «Россия-24».

Он также отметил, что многие отказались от поездки в общественном транспорте и предпочли добираться до места назначения либо на личном автомобиле, либо на такси.

Егоров признал, что снижение пассажиропотока будет, и этот вопрос находится на контроле. Предлагается возместить убытки, которые могут понести перевозчики, уже есть и согласование с президентом республики, добавил он.

Замминистра также рассказал, что по поручению главы Татарстана перевозчикам были переданы более 2000 смартфонов, считывающих QR-коды.

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Напомним, с 22 ноября в общественный транспорт в Татарстане можно попасть только по QR-коду. И в первый день действия этой меры жители республики, выступающие против ограничений, стали срывать свою злость на кондукторах и нападать на них.

Один из таких случаев произошел в Казани, где пассажир без QR-кода отказался покинуть салон автобуса и брызнул кондуктору в лицо из перцового баллончика. Еще один пассажир набросился на другого кондуктора с кулаками. В результате женщина получила перелом носа, и ей потребовалась помощь медиков.

Требование о проверке QR-кодов в общественном транспорте было введено по поручению главы региона Рустама Минниханова.