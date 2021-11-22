Высшая школа экономики открыла Институт кино

В Высшей школе экономики появился Институт кино. Его открыли на базе факультета коммуникаций, медиа и дизайна.

По словам ректора НИУ ВШЭ Никиты Анисимова, открытие нового учебного подразделения вызвано изменениями в киноиндустрии.

Он отметил, что назрела потребность в подготовке специалистов совершенно другого качества и профиля, потому что меняются рынки и возникают профессиональные сообщества, которые формулируют эти запросы.

«Мы очень рассчитываем, что программы Института кино будут не только профильные, но и мультидисциплинарные», — цитирует Анисимова ТАСС.

В ходе презентации ректор подчеркнул, что Высшая школа экономики всегда была университетом, который не только следует трендам, но и создает их. «Я призываю, чтобы наш Институт кино тоже создавал новые тренды, на которые ориентировались бы во всем мире», — добавил он.

В Институте кино ВШЭ будут готовить кадры по специальностям «Актер театра и кино», «Продюсер», «Сценарист», «Режиссер» и другим направлениям кинопроизводства. Участие в разработке учебных процессов принимала Ассоциация продюсеров кино и телевидения, а программы составлялись ведущими специалистами американских киношкол совместно с российскими продюсерами и педагогами.

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