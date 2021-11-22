В одном из регионов РФ введен режим самоизоляции для непривитых от COVID-19

Югра стала первым российским регионом, в котором ввели обязательную самоизоляцию для непривитых от коронавируса.

Данное ограничение коснется жителей четырех муниципалитетов Ханты-Мансийского автономного округа, сообщили в правительстве Югры.

Режим обязательной самоизоляции будет установлен с 22 ноября по 5 декабря для не прошедших вакцинацию жителей Нефтеюганска, Нягани, Урая и пяти населенных пунктов Кондинского района.



Они смогут покидать свои дома только с целью посещения продуктовых магазинов и аптек, выноса мусора, а также оказания помощи своим родственникам старше 60 лет.



В постановлении губернатора ХМАО Натальи Комаровой также говорится о том, что до 20 декабря в регионе продлевается запрет на проведение массовых развлекательных мероприятий, за исключением спектаклей и концертов в закрытых залах, а также спортивных мероприятий.

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Кроме того, до 20 декабря в торговые центры не будут допускаться дети младше 14 лет без сопровождения родителей, а в тех муниципалитетах, где введен режим самоизоляции для непривитых, до 5 декабря приостановлено проведение культурно-массовых мероприятий (спектакли и концерты в закрытых залах, работа музеев, галерей, библиотек), физкультурных и спортивных мероприятий.

Ранее сообщалось, что введение системы QR-кодов и других мер привело к снижению заболеваемости коронавирусом в Свердловской области в 120 раз за три недели.

Также стало известно, что власти Татарстана решили ввести проверку QR-кодов в общественном транспорте.