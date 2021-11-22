В частном доме в Махачкале взорвался газ. Есть пострадавшие

В результате взрыва газа в частном двухэтажном доме в Махачкале, по предварительным данным, погиб один человек.

Еще четверо пострадали, среди них — двое детей. Их госпитализировали, сообщает источник «РЕН ТВ».

На месте происшествия работают спасатели МЧС. Они разбирают завалы, под которыми могут оставаться люди.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что часть здания разрушена, выбиты оконные рамы. В некоторых местах полыхает пламя, а над домом поднимается черный дым.

Пожар, начавшийся после взрыва, был локализован на площади 120 квадратных метров, пишет газета «Известия».



Как сообщил ФАН источник в экстренных службах, в результате инцидента пострадали четверо несовершеннолетних, трое из которых были доставлены в ЦРБ, а еще одного отвезли в ожоговое отделение второй городской больницы. Собеседник издания добавил, что местные жители помогают разбирать завалы, из-под которых уже извлекли одного погибшего.

Между тем в Республиканской клинической больнице Махачкалы сообщили ТАСС, что в реанимации находится женщина с 90% ожогов тела, а состояние одного ребенка крайне тяжелое.