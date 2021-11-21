СМИ: в Италии проводятся вечеринки для желающих заразиться COVID-19

В Трентино-Альто-Адидже на севере Италии специально устраивают вечеринки с участием инфицированных коронавирусом, чтобы антипрививочники могли там заразиться и получить в итоге COVID-сертификат на основании факта перенесенного заболевания.

Как сообщает La Repubblica, о таких мероприятиях, угрожающих общественному здоровью, рассказал врач Патрик Франзони, собравший соответствующие свидетельства очевидцев и участников подобных вечеринок.

По его словам, в этих встречах в основном принимает участие молодежь, поскольку многие молодые итальянцы полагают, что инфекция менее опасна, чем вакцина.

Газета отмечает, что уровень вакцинации в области Альто-Адидже (бывший Южный Тироль, где большинство населения говорит на немецком языке) один из самых низких в Италии. Мода же на подобные вечеринки пришла из Германии и соседней Австрии, где антипрививочники пытаются таким сомнительным способом получить green-pass (электронный COVID-сертификат), на который имеют право переболевшие коронавирусом.

Тем временем в Италии и в других европейских странах растет число случаев COVID-19. На минувшей неделе суточный прирост инфицированных в стране превысил 10 тысяч. Такой высокий показатель был зафиксирован впервые с мая этого года.

При этом в Италии уже полностью привились около 85% граждан старше 12 лет.

Как писал ранее «Ридус», власти Франции объявили о начале пятой волны пандемии COVID-19. Заболеваемость в стране растет стремительными темпами. За неделю число новых случаев выросло на 80%, а ежедневно в среднем заражаются коронавирусом 17 тысяч человек.

Также сообщалось, что на фоне критической ситуации с заболеваемостью ковидом власти Австрии объявили о введении с 22 ноября общенационального локдауна — четвертого с начала пандемии. Кроме того, канцлер Австрии Александр Шалленберг в пятницу заявил, что с 1 февраля 2022 года вакцинация от ковида в стране станет обязательной.

