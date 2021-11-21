Россияне пожаловались на многочасовые очереди в аэропорту Шарм-эш-Шейха

В аэропорту египетского курорта Шарм-эш-Шейха российские туристы томятся в огромных очередях.

По словам некоторых россиян, в очереди на вход в воздушную гавань, а также на паспортный контроль и на личный досмотр приходится стоять по несколько часов.

«Столько времени готовились к открытию рейсов и пожалуйста! Очереди по три-четыре часа», — пожаловались корреспонденту газеты «Известия» недовольные туристы.

При этом они утверждают, что все иностранцы проходят по другим очередям, без задержек, а этот «загон» только для россиян.

Издание опубликовало кадры с места событий.

Одна из россиянок призналась, что и плакала, и ругалась с египетским персоналом аэропорту, но ни то и ни другое не помогло. Женщина упрекнула сотрудника службы досмотра во враждебности и безразличии к пассажирам.

«Все неторопливо. Люди по шесть часов стоят в очереди. Им смешно. Один офицер дернул за ленту сильно, что ребенок ударился головой», — рассказала она в беседе с журналистом.

Ранее сообщалось, что путешествия в Египет и Объединенные Арабские Эмираты станут для россиян дешевле на 10−20%. О снижении стоимости путевки заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин. Он связал снижение цен с появлением чартерных рейсов.