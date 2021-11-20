Устроившего смертельное ДТП в Москве блогера ранее лишали прав

Блогер Саид Губденский, погибший в аварии на Кутузовском проспекте, ранее лишался водительских прав.

В прошлом году ему на семь месяцев запретили управлять транспортным средством.

Как выяснил источник ФАН, блогер ездил на машине с подложными регистрационными знаками. Права ему вернули только летом этого года.

Ранее сообщалось, что BMW, за рулем которого находился Губденский, вылетел на встречную полосу и совершил столкновение с двумя машинами: Volvo и Mercedes-Benz. Последний из этих автомобилей принадлежит бизнесмену из списка Forbes Ратмиру Тимашеву.

Момент аварии попал на камеру видеорегистратора.

По предварительным данным, BMW занесло на скользкой дороге, поскольку водитель превысил допустимую скорость и ехал на летней резине. По информации «112», на автомобиле не было номеров. Блогер недавно купил машину, и даже не успел оформить страховку.

В результате ДТП погибли сам блогер и сидевший рядом президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов, установивший в прошлом году мировой рекорд по драг-рейсингу. Они были совладельцами фирмы ZR Performance, которая занималась тюнингом автомобилей. Среди их клиентов были блогеры Михаил Литвин, Эрик Давидович и Эдвард Бил.

Губденский, на которого в Инстаграме подписаны 500 тысяч человек, любил выкладывать видео с опасным вождением и нарушениями правил дорожного движения. В том числе с ездой по Кутузовскому проспекту на скорости 160 км/час.