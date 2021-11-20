Сценарист фильма «Ширли-Мырли»: Гаркалин «никогда не играл в комедии»

Сегодня не стало народного артиста России Валерия Гаркалина. 67-летний актер и театральный педагог скончался в Москве от последствий коронавируса. Виталий Москаленко, сценарист культовой комедии «Ширли-мырли», в которой Гаркалин сыграл главную роль, поделился с «Ридусом» воспоминаниями об артисте.

По словам Москаленко, Валерий Гаркалин «никогда не играл в комедии», он был «драматическим, даже трагедийным актером».

Валерий Борисович был очень глубоким человеком и глубочайшим актером. Он не демонстрировал внешний рисунок. Режиссер Владимир Меньшов утвердил на главную роль в «Ширли-мырли» именно Валерия Гаркалина, поскольку тот был одним из тех редких актеров, которые от природы абсолютно органичны в комедии. Как, например, Фернандель, Чарли Чаплин, они не играли, они сами по себе могли быть безумно смешными, — пояснил сценарист.

«Несколько лет назад умерла жена Валерия Борисовича — его оберег, талисман… Они прожили сорок лет вместе. После ее смерти здоровье Валерия ухудшилось», — добавил Виталий Москаленко.



Гаркалина еще 2 октября госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу № 40 в Коммунарке. Он находился в реанимации с 75-процентным поражением легких. Через неделю после госпитализации актера перевели с аппарата ИВЛ на ЭКМО, а еще спустя месяц ему понадобилась операция из-за скопившегося в грудной клетке воздуха. К сожалению, усилия врачей оказались тщетны.

Кадр из фильма «Ширли-мырли»

Валерий Гаркалин снялся более чем в 70 фильмах и сериалах. Самой его известной работой стал фильм «Ширли-мырли», где актер сыграл братьев-близнецов Василия Кроликова, Иннокентия Шниперсона, Романа Алмазова и Патрика Кроликоу.

