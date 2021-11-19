В Сети появилось видео с акцией киргизских националистов в Москве

Вечером 18 ноября на парковке у ТРК «Европолис» в Ростокино в один ряд торжественно выстроились 30 автомобилей с красными флагами.

Эта акция киргизских националистов была запечатлена на видео и опубликована в Сети.

На кадрах видно, что большая часть машин — такси.

Водители размахивали флагами, скандировали речевки на киргизском языке и затем устроили автопарад.

По информации, опубликованной в соцсети «ВКонтакте», ошеломленные москвичи вызвали полицию. В результате прибывшие на место три наряда задержали 37-летнего Эмила Бекиева и его 15 друзей. Бекиев заявил, что является известным на родине певцом, а на парковке проходили съемки его клипа.

Когда же Бекиева доставили в отделение, сотрудники Центра по противодействию экстремизму выяснили, что мужчина не артист, а член националистического движения "Бутун Кыргызстан", проводившего акцию в поддержку Эмиля Жайчиева — кандидата на парламентских выборах в Киргизии, которые состоятся через неделю.