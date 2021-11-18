На польско-белорусской границе умер годовалый ребенок мигрантов из Сирии

Годовалый ребенок сирийских беженцев скончался в лесу на польско-белорусской границе, сообщили в фонде «Польский центр международной помощи».

Польские спасатели получили запрос о помощи ночью 18 ноября и обнаружили в лесу недалеко от границы несколько мигрантов. Среди них оказалась семейная пара, у которой погиб годовалый ребенок.

«У мужчины была рваная рана руки, а у женщины — ножевое ранение в голень», — говорится сообщении фонда в Twitter.

Сотрудники экстренной службы также нашли молодого сирийца, у которого были сильные боли в животе и обезвоживание.

Ранее минобороны Польши сообщило, что большие группы мигрантов на белорусской стороне границы продолжают попытки нелегального проникновения в страну. По данным пограничной охраны Польши, 17 ноября была зафиксирована 501 попытка незаконного пересечения польско-белорусской границы.

Между тем белорусские власти сообщили, что все мигранты, находившиеся в стихийном лагере на границе Белоруссии с Польшей, добровольно переместились в логистический центр, где их обеспечивают горячим питанием, теплыми вещами и предметами первой необходимости. Кроме того, медики центра оказывают помощь всем нуждающимся, пишет газета «Известия».

Ранее сообщалось, что 16 ноября мигранты приступили к активным действиям: они ломали забор, стоящий на нейтральной полосе, бросали в польских силовиков камни и бутылки. В ответ на эти действия поляки были вынуждены применить слезоточивый газ и водометы.

Также появилась информация о том, что на погранпереходе «Брузги» в Гродненской области мигранты окуривают детей, чтобы вызвать слезы и плач. Таким способом они пытаются надавить на жалость польских пограничников.

Кроме того, стало известно о возвращении на родину 325 граждан Ирака, которые застряли на границе с Польшей.