Петербургские полицейские силой затолкали в машину девочку, нарушившую ПДД

Сотрудники полиции Петербурга впятером скрутили 14-летнюю школьницу и силой затолкали ее в машину.

Поводом для такого жесткого задержания девочки-подростка стало допущенное ей нарушение ПДД.

В региональном ГУ МВД РФ уточнили, что девушку остановили за «грубое нарушение правил дорожного движение, которое потенциально создало аварийную ситуацию».

«Полицейский представился и сообщил о том, что она грубо нарушила ПДД и будет привлечена к административной ответственности. При этом нарушительница сообщить свои персональные данные и предъявить паспорт отказалась», — говорится в сообщении.

В настоящее время проводится проверка по факту произошедшего задержания.

Как сообщает «РЕН ТВ», школьница переходила дорогу в неположенном месте. Сотрудники полиции предложили ей поехать в отделение для установления личности и составления протокола, однако девочка отказалась и стала активно сопротивляться стражам порядка.

В итоге ее доставили в полицию вместе с отцом, приехавшим на место происшествия. После профилактической беседы их отпустили.

По словам матери ребенка, полицейские довели школьницу до истерики и избили ее, пишет «Подъём». Отец девочки рассказал изданию, что после оформления протокола он поехал с дочерью снять побои. У девочки диагностировали ушибы правого и левого предплечий. Кроме того, она находилась в шоковом состоянии.