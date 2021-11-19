«Ридус» проведет в Бишкеке конференцию о биоугрозах в Центральной Азии

В столице Киргизии Бишкеке во вторник, 23 ноября, пройдет международная конференция «Биологические лаборатории США: угрозы Евразийскому пространству в Центральноазиатском регионе».

Участники дискуссии обсудят вопросы, связанные с деятельностью американских бактериологических лабораторий в Центральной Азии. С момента поражения нашей планеты пандемией коронавируса «Ридус» провел уже более десяти мероприятий, связанных с проблематикой рукотворных вирусов и деятельности закрытых американских военных лабораторий на территории бывшего СССР.

Ранее аналогичная конференция прошла в Ереване. Присутствующий на ней главный редактор «Ридуса» Андрей Гулютин, который собирается принять участие и в мероприятии в Бишкеке, напомнил, что Соединенные Штаты регулярно обвиняют Россию в распространении боевых отравляющих веществ, хотя убедительных доказательств так и не было представлено.



«Уже не первый год международные эксперты в сфере медицины, биологии, поддерживающие их журналисты, общественники, политики требуют открыть информацию о деятельности более 400 американских биолабораторий, действующих под „крышей“ Пентагона и размещенных буквально по всему миру, часто в непосредственной близости от границ стратегических противников США. Вряд ли их работа носит мирный характер, и очевидно, что она несет опасность жителям всего земного шара. Сейчас, когда по всему миру распространяется эпидемия коронавируса, происхождение которого, по сути, так и не установлено, и стоит на пороге угроза появления и распространения новых болезнетворных штаммов, это особенно важно. Если не получится прекратить работу военных биолабораторий, то необходимо хотя бы потребовать ее прозрачности», — отметил Андрей Гулютин.



Александр Александровский и Андрей Гулютин на первой конференции по теме биоугроз, прошедшей в апреле 2020 года. © osnmedia.ru

Организаторами конференции в Бишкеке выступают интернет-издание «Ридус», мультимедийный информационный портал «Кундеми» и Фонд по молодежному гуманитарному сотрудничеству «Евразийцы — новая волна».



Биолаборатории Соединенных Штатов, размещенные в Центральной Азии, несут угрозу всему региону, говорит глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович, один из участников предстоящего во вторник мероприятия. Расследование эксперта, проведенное на основе открытых источников, показывает, что лаборатории, созданные вооруженными силами США в Казахстане и Узбекистане, официально действуют там по сегодняшний день. «Я изучаю опубликованную бюджетную отчетность США, конкретно Министерства обороны США и Агентства сокращения угроз, которое занимается оружием массового уничтожения. И занимался мониторингом публикаций в сфере биологии в различных западных изданиях», — подчеркивает Мендкович.

Модератором дискуссии, как и во всех предыдущих мероприятиях, выступит обозреватель «Ридуса» Александр Александровский.

В конференции, которая пройдет 23 ноября в онлайн- и офлайн-формате, примут участие более двух десятков экспертов из России, Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, Армении, Грузии, с Украины, из Сербии, Болгарии. Среди участников — социолог Максим Шугалей, специалист по фармакологии и токсикологии Александр Эдигер, проректор по науке Азиатского медицинского института Камчибек Узакбаев, обозреватель портала «Кундеми» Вадим Ночевкин и другие.