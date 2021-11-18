В Альянсе турагентств объяснили ситуацию с путевками на Новый год

Чтобы попасть в желаемый отель на новогодние праздники, нужно покупать путевки не позже чем за месяц до поездки, рекомендовала исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова.

По ее словам, спрос на эти даты очень высок, поэтому, если ждать, когда поменяют правила въезда в страну, можно остаться без нужного отеля.

«Бронировать нужно заранее, особенно в праздничные даты и любые школьные каникулы», — посоветовала эксперт в беседе с URA.RU.

Осипова уточнила, что это касается как заграничных туров, так и поездок по России. Она пояснила, что в период пандемии коронавируса условия для путешествий одинаковые, поскольку власти любой страны и любого региона в первую очередь защищают своих жителей, а не туристов. «В этом смысле Екатеринбург от Египта ничем не отличается», — отметила исполнительный директор Альянса.

Карта путешествий. © Игорь Ставцев / Коллаж / Ridus.ru

Глава комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России Илья Уманский поддержал коллегу и предложил россиянам заранее позаботиться о выборе путевок. «Есть направления и даже конкретные отели, по которым глубина продаж очень высокая, в которые можно попасть, забронировав за несколько месяцев, а то и за полгода», — объяснил он в интервью изданию.

Уманский обратил внимание, что сейчас внутренний туризм более доступен, поскольку ряд стран до сих пор не открыли границы для путешественников.

Ранее в беседе с «Ридусом» вице-президент Ассоциации туроператоров Дмитрий Горин назвал страны, которые россияне выбирают для отдыха на Новый год.

