В России открылся первый карбоновый полигон, обладающий морским участком

На базе Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта в Калининградской области открылся карбоновый полигон «Росянка». Он стал первым подобным объектом, обладающим не только сухопутным, но и морским участком, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Пилотная программа по созданию сети карбоновых полигонов в России продолжается. В этом году мы уже открыли два объекта в Тюменской и Свердловской областях. И сегодня начал работу первый морской карбоновый полигон в Калининградской области. Благодаря этому у наших учёных появятся уникальные данные для исследований и разработки новых технологий оценки углеродного баланса и секвестирования эмиссий парниковых газов, образующихся от гниения дрейфующих водорослей и морского мусора», — цитирует Чернышенко пресс-служба правительства.

В рамках программы в России запланировано создание 14 карбоновых полигонов, охватывающих различные природные экосистемы страны.

«В ближайшее время они будут созданы в Югре, на Ямале, в Башкирии, Воронежской, Томской областях. Наша цель — охватить все виды экосистем для создания научного базиса национальной системы мониторинга потоков парниковых газов. Необходимо оценить реальный углеродный баланс территории страны. Россия должна войти в лидеры секвестрационной индустрии», — подчеркнул министр науки и высшего образования Валерий Фальков .

Карбоновый полигон «Росянка» разместился на территории площадью 255,4 гектара. Сухопутный участок расположен на торфянике Виттгирренском Славского района. Там учёные и студенты займутся оценкой углеродного баланса торфяника и его обводнением для увеличения секвестрации парниковых газов из атмосферы. А морской участок — на восточном склоне Гданьской впадины в Балтийском море. Здесь разработают технологию получения биотоплива из водорослей и морского мусора.