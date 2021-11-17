В ОП РФ оценили решение Греции об уголовном наказании за фейки о COVID-19

Парламент Греции принял закон о введении уголовного наказания за распространение фейков о коронавирусе (COVID-19). Минимальный срок лишения свободы за данное правонарушение составит три месяца, а максимальный — пять лет.

Речь в новом законе идет о ложной информации, способной «вызвать беспокойство и страх», а также «поколебать доверие общества к национальной экономике, системе здравоохранения и обороноспособности», передает РИА Новости.

Решение Греции демонстрирует здравый подход правительства страны к сохранению общественного порядка в непростых условиях пандемии, — прокомментировал в интервью «Ридусу» первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. — В период пандемии коронавируса количество дезинформации в Сети об этом заболевании значительно выросло. Фейки о COVID-19 часто вызывают в обществе панику, мешают донесению важной социально значимой информации и представляют прямую угрозу здоровью и жизни граждан. Именно это и подталкивает многие страны к принятию жестких мер.

В России антифейковое законодательство ужесточили еще в начале пандемии коронавируса. Закон об уголовной отвественности за распространение недостоверных сведений об эпидемиях был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 1 апреля 2020 года.

«У нас серьезный вклад в борьбу с фейками вносят киберволонтеры Общественной палаты, которые обнаруживают ложную информацию, и Роскомнадзор, который её оперативно блокирует. При этом эффективность борьбы с фейками зависит не только от самих пользователей, киберволонтеров и Роскомнадзора, но и от объединения усилий властей и онлайн-платформ. Примером такого взаимодействия может служить российский меморандум о создании безопасной информационной среды, подписанный крупнейшими отечественными IT-компании и СМИ в октябре 2021 года. Этот документ, на мой взгляд, позволит выработать единые правила верификации и маркировки недостоверной информации. Кроме того, он поможет определить лучшие практики проверки достоверности тех или иных публикаций», — заключил Александр Малькевич.