РФПИ: вакцина «Спутник V» может быть признана ВОЗ до конца 2021 года

Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» может быть признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) до конца текущего года. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью изданию Bloomberg.

Он отметил, что Министерство здравоохранения РФ, которое отвечает за процесс одобрения отечественного препарата, находится в «позитивном диалоге с ВОЗ».

«Осталось завершить ряд бюрократических процедур. При этом Россия вносит значительный вклад в борьбу с пандемией коронавируса. 15% жителей стран со средним доходом за пределами России, США, Европы и Китая были вакцинированы „Спутником V“ или „Спутником Лайт“. Мы предоставили „Спутник“ более чем 100 миллионам человек за пределами России. Мы поставляем вакцины точно по графику и ожидаем, что наша доля на рынке стран со средним доходом в перспективе составит 15-20%», — подчеркнул Дмитриев.

Глава РФПИ обратил внимание, что «Спутник V» помогает значительно сократить количество случаев заболевания. Например, в Аргентине за последние четыре месяца число инфицированных снизилось в 35 раз.

«Некоторые говорят о крайне высоких показателях заболеваемости в России. Однако в Германии количество случаев заболевания больше, при том что население Германии в два раза меньше населения России. Я считаю, следует говорить о том, что Россия применяет „Спутник“ очень успешно», — заключил Кирилл Дмитриев.