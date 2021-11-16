В «Единой России» предложили увеличить расходы на развитие села

Заместитель председателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина (фракция «Единая Россия») предложила увеличить финансирование программы комплексного развития сельских территорий.

В 2022 году на поддержку села планируется потратить 32 миллиарда рублей. Оглоблина считает, что этого недостаточно.

«Сумма примерно такая же, как и в 2021 году, но в ходе реализации программы выделялись надбавки. При формировании бюджета на следующий год необходимо это учесть и предусмотреть увеличение финансирования. Это поможет регионам строить дороги, ФАПы, объекты культуры и спорта, детские площадки», — отметила парламентарий.

Финансирование должно быть увеличено на 4,4 миллиарда рублей, указала Юлия Оглоблина.

«Понимаем, что этой суммы не хватит, чтобы покрыть все потребности по строительству и ремонту инфраструктуры на селе. Но она поможет ускорить темпы по уже существующим от регионов заявкам», — заключила Оглоблина.

Кроме того, единороссы хотят увеличить финансирование программы по обеспечению жильем инвалидов (на 6,7 миллиарда рублей ежегодно), программы долговременного ухода за пожилыми (на 487 миллионов рублей ежегодно), повысить расходы на субсидирование льготных авиаперелетов для жителей Дальнего Востока (на 1,5 миллиарда рублей ежегодно), ремонт дорог (на 20 миллиардов рублей ежегодно), обеспечение лекарствами ВИЧ-инфицированных (на 2,3 миллиарда рублей ежегодно), заготовку донорской крови (на 1,2 миллиарда рублей ежегодно) и капремонт общежитий вузов (на три миллиарда рублей ежегодно).

Все эти инициативы должны быть отражены в виде поправок ко второму чтению проекта бюджета России на 2022—2024 годы.