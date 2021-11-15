В ЕС пообещали не пропустить ни одного мигранта с территории Белоруссии

Ни один мигрант не будет пропущен с территории Белоруссии в страны Евросоюза, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

При этом он отметил, что им будут оказывать гуманитарную помощь, а затем репатриировать.

«ЕС не сможет впустить никого из них. Но они не должны умирать в лесу. Белорусская сторона должна разрешить доступ для предоставления им гуманитарной помощи и репатриировать их», — цитирует Борреля ТАСС.

Как отмечает газета «Известия», 15 ноября главы МИД ЕС согласовали введение пятого пакета санкций против Белоруссии.

Ранее Госпогранкомитет Белоруссии назвал странными заявления Евросоюза о том, что республика причастна к организации нелегальной миграции. В ведомстве указали на то, что примерно 5 тысяч иностранцев, въехавших в страну на законных основаниях, покинули территорию Белоруссии, а примерно 8 тысяч человек не пустили в страну.

Как писал «Ридус», президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что власти Мюнхена предложили Минску принять беженцев, застрявших на белорусско-польской границе, и в связи с этим государство готово организовать вывоз мигрантов рейсами «Белавиа».



Между тем в польском МВД заявили, что около двух тысяч беженцев покинули палаточный лагерь, прорвали часть заграждений на границе и с помощью белорусских силовиков готовятся к штурму пограничного перехода с Польшей.

