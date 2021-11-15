Вынесен приговор студентке, сбившей насмерть двоих детей в Москве

Солнцевский суд Москвы приговорил к пяти годам лишения свободы 19-летнюю студентку Валерию Башкирову, сбившую насмерть двоих детей.

Осужденную также лишили на два с половиной года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством.

В пользу потерпевшей стороны суд взыскал с Башкировой 4 млн рублей.



Напомним, днем 16 июля на улице Авиаторов на западе Москвы управлявшая «Маздой» Башкирова сбила детей в возрасте 9 месяцев, 4 и 5 лет, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с двумя взрослыми. В результате 5-летний мальчик, получивший перелом основания черепа, умер в больнице в ночь на 17 июля, а позднее стало известно о смерти второго ребенка — 4-летнего мальчика, у которого был перелом голени, сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма.

Как отмечает «РЕН ТВ», Башкирова получила права чуть более полугода назад. Сначала она призналась, что в момент ДТП отвлеклась на телефон, но позднее заявила, что во всем виноваты яркое солнце и какой-то грузовик на дороге.

В итоге она признала свою вину, а ее семья высказала готовность оказать потерпевшим материальную помощь.