Опрос показал, сколько россиян сталкивалось с телефонным мошенничеством

С 1 декабря в России могут быть заблокированы два десятка миллионов корпоративных сим-карт.

Соответствующие изменения, внесенные в федеральный закон «О связи», призваны снизить число случаев мошенничества с использованием незарегистрированных номеров.

По результатам опроса, проведенного kp.ru, выяснилось, сколько россиян сталкиваются с такого рода преступлениями.

Оказалось, что хоть раз телефонные мошенники пытались обмануть 88% опрошенных, а 75% уверяют, что им всегда удавалось распознать жуликов во время разговора.

Не всегда были так внимательны в общении с мошенниками 9% респондентов. Они признались, что однажды все-таки стали жертвами проходимцев, но этот опыт помог им стать более бдительными, и больше им не смогли навредить.

Еще 4% опрошенных рассказали, что телефонным мошенникам неоднократно удавалось вытянуть из них деньги.

По словам оставшихся 12%, они ни разу не сталкивались с такого рода злоумышленниками. Эти счастливчики посоветовали никогда не брать трубку, если звонят с незнакомого номера. Это не только ограждает от мошенников, но и помогает избежать ненужных разговоров с представителями рекламных служб или служб продаж.

В опросе приняли участие 4,1 тысячи человек.

Ранее генеральный директор DeviceLock DLP Юрий Томашко назвал ряд характерных слов и фраз, которые используют в разговоре мошенники и которые могут помочь разоблачить их.