Вратаря женской сборной Ирана заподозрили в том, что она - мужчина

После матча иорданских футболисток со сборной Ирана Футбольная ассоциация Иордании (JFA) призвала Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК) проверить пол одной из иранских спортсменок.

Как написал в Twitter глава JFA Али бен аль-Хусейн, представители организации усомнились в том, что все участницы иранской команды — женщины.

Иорданская сторона настаивает на независимом расследовании и проведении гендерного теста.

Судя по фотографиям и видео, распространенным в соцсетях, речь идет о вратаре женской сборной Ирана Зухре Кордаи. Она играет за клуб «Зоб Ахан» в чемпионате Ирана, и уже не раз во время телетрансляций игр у болельщиков возникали вопросы относительно ее половой принадлежности, пишет kp.ru.

Как отмечает «РЕН ТВ», матч женских сборных Ирана и Иордании, состоявшийся в рамках квалификации Кубка Азии 2022 года 25 сентября, завершился в основное время со счетом 0:0, однако в серии пенальти были сильнее иранки, что и позволило им квалифицироваться в финальную часть турнира. Героиней матча стала Зухра Кордаи, отразившая два послематчевых пенальти.

Ранее сообщалось, что в 2010 году гендерный тест пришлось проходить южноафриканской бегунье Кастер Семеня. В 2019 году Международная ассоциация легкоатлетических федераций запретила спортсменке выступать в женских соревнованиях, поскольку в ее организме был обнаружен повышенный уровень тестостерона, что давало ей преимущество перед соперницами.