Россия представила на Dubai Airshow новые самолеты и вертолеты

На 17-й международной аэрокосмической выставке Dubai Airshow 2021, стартовавшей в Дубае (ОАЭ), Россия представила свои новинки, включая пассажирский самолет МС-21−310 и бизнес-джет SSJ-100 AURUS.

Также были показаны новая модификация военно-транспортного вертолета Ми-8/17 и модернизированный легкий вертолет Ка-226Т, который является «трансформером» и может преобразоваться в одну из пяти модификаций — стать пассажирским, транспортным, медицинским, полицейским или поисково-спасательным.

Как передает из Дубая корреспондент газеты «Известия», главным событием выставки стала презентация истребителя Checkmate, который представили министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов и гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

Этот легкий тактический самолет стоимостью от 25 до 30 млн долларов отличают высокие летные качества, новейшее оборудование и сниженная заметность для радаров противника. Его будут собирать в Комсомольске-на-Амуре, пишет издание.

Модель нового легкого тактического однодвигательного самолета Checkmate © Алексей Никольский/ТАСС

Ранее сообщалось, что новейшие истребители пятого поколения Су-75 Checkmate могут включить в следующие закупки для российских войск. Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что серийное производство самолета может начаться с 2026 года при наличии спроса, а следующая госпрограмма вооружения российской армии будет составляться на 2024−2033 годы.

Первые летные испытания нового истребителя, который ранее был представлен на международном авиакосмическом салоне МАКС-2021, запланированы на 2023 год.