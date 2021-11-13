Хоккеист Матвей Мичков побил рекорд Александра Овечкина

Нападающий Матвей Мичков стал самым молодым российским хоккеистом, забившим свой первый гол за национальную сборную.

Таким образом, он побил рекорд Александра Овечкина.

Автором исторического гола Мичков стал во время матча против сборной Швеции на Кубке Карьяла, который сейчас проходит в Хельсинки. Юный хоккеист забросил шайбу в возрасте 16 лет 11 месяцев и 4 дней.

Прежний рекорд принадлежал Александру Овечкину, который в 2003 году забил свой дебютный гол за сборную России в возрасте 17 лет и 11 месяцев.

Примечательно, что в игре со шведами Мичков отличился в стиле «лакросс» — он поднял шайбу на клюшку и, выехав из-за ворот, забросил ее за спину вратарю соперника.

Матч в итоге закончился со счетом 4:2 в пользу шведов.

Мичков является воспитанником ярославского хоккея, а в настоящее время играет за петербургский СКА. На юниорском чемпионате мира 2021 года он стал серебряным призером в составе российской сборной и был признан самым ценным игроком турнира.

Как отмечает «360», в прошлом сезоне Мичков установил рекорд в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) для спортсменов до 17 лет, забив 38 шайб в 56 играх. На зимних юношеских Олимпийских игр 2020 года он забросил в четырех матчах девять шайб и сделал пять результативных передач.