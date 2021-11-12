Назван достигнутый в Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19

В столице уровень коллективного иммунитета к коронавирусу достиг 65,5%, а в Подмосковье — 68,4%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте стопкоронавирус.ру.

Первый компонент вакцины получили почти 5,9 млн москвичей, а оба компонента — почти 5,5 млн.

В Подмосковье первым компонентом вакцинированы почти 4,13 млн человек, а оба компонента получили более 3,9 млн.

При этом отмечается, что Москва и область не соответствуют критериям региона, свободного от COVID-19. Исключение составляет только охват тестированием на коронавирусную инфекцию не менее 200 человек на 100 тысяч населения.

По информации сайта, столица не соответствует следующим критериям: заболеваемость не более 30 случаев на 100 тысяч населения, уровень коллективного иммунитета не менее 80%, занятость коек с ИВЛ меньше 0,1 на 100 тысяч населения, загруженность коечного фонда пациентами с коронавирусом не более 30% от норматива.

Вакцинация от коронавируса. © Сергей Бобылев / ТАСС

В федеральном оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что в России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 сейчас составляет 49%. Полный цикл вакцинации проведен почти 58 млн раз.

Как сообщал ранее Роспотребнадзор, для достижения коллективного иммунитета в РФ необходимо вакцинировать не менее 80% взрослого населения.

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Татарстане, Томской области, Ставрополье и на Камчатке коллективный иммунитет к инфекции растет крайне медленно, «почти совсем не растет». По ее словам, чтобы граждане России приобрели коллективный иммунитет к COVID-19, необходимо вакцинировать еще 22 миллиона жителей страны и ревакцинировать девять миллионов.