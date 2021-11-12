Американский рэпер Канье Уэст сравнил себя с Путиным

Популярный американский рэпер Канье Уэст сравнил себя с президентом России.

В ходе шоу Drink Champs, опубликованного на YouTube-канале Revolt, музыкант назвал себя молодым Владимиром Путиным.

«Gap, adidas — я рулю ими. Я Путин. Я молодой Путин. Я осознал, что я [как] Владимир, когда понял, что культура — это нефть, культура — это энергия. А я король культуры в последние 20 лет и [буду им] следующие 2000 лет», — заявил Уэст.

Ведущие шоу посмеялись над этим сравнением и пытались удостовериться, действительно ли рэпер сравнивает себя с российским лидером. Они напомнили звезде, что он родом из Чикаго и афроамериканец, однако Уэст продолжал настаивать на своем сходстве с Путиным.

Канье Уэст уже не первый раз позволяет себе эпатажные заявления. В прошлом году, например, он опубликовал серию постов в Twitter, в которых объявил себя новым Моисеем и отказался выпускать новые альбомы до тех пор, пока компании, с которыми он подписал контракты, не освободят его от обязательств по ним. Музыкант также выложил в соцсеть снимок Путина, предварительно распечатав и повесив его себе на стену.

В октябре этого года Канье Омари Уэст официально сменил имя на Йе. Он утверждает, что это слово чаще других встречается в Библии и переводится как «ты». Теперь у рэпера нет ни среднего имени, ни фамилии.

Судья в Лос-Анджелесе утвердил решение о смене имени спустя два месяца после запроса и подачи необходимых документов.

Кроме того, в июле 2020-го рэпер зарегистрировался кандидатом для участия в президентской гонке. Для этого он заполнил специальную форму в Федеральной избирательной комиссии Соединенных Штатов.

