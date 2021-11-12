«Никакой политики»: Бутина объяснила желание прокуратуры закрыть «Мемориал»

Генпрокуратура России потребовала ликвидировать правозащитный центр «Мемориал»* и некоммерческую организацию «Международный мемориал»*. Эти структуры были признаны Минюстом РФ иностранными агентами в 2014 и 2016 годах.

Поводом для ликвидации послужило неисполнение «Мемориалом»* требований закона о маркировке НКО-иноагента. По данным прокуратуры, с 2019 года в отношении «Международного мемориала»* было возбуждено 20 административных дел, а в отношении правозащитного центра «Мемориал»* — восемь. Общая сумма штрафов превысила 6,5 миллионов рублей.

Никакой политической подоплеки в решении Генпрокуратуры нет, считает депутат Госдумы от «Единой России» Мария Бутина.

«Если организация постоянно нарушает требования закона, то ее должны привлечь к соответствующей ответственности. „Мемориал“* работает на территории России, а потому обязан соблюдать наши законы. Очевидно, организация специально спровоцировала Генпрокуратуру на подобные действия, чтобы выставить себя жертвой», — пояснила Бутина в интервью «Ридусу».

В июле текущего года Верховный суд России отказался рассматривать жалобу на приговор главы карельского правозащитного центра «Мемориал» (организация также признана в РФ иностранным агентом) Юрия Дмитриева. Ранее его признали виновным в изготовлении детской порнографии и сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетней падчерицы. Дмитриев был приговорен к 13 годам колонии строгого режима.

* Организации «Мемориал» и «Международный мемориал» внесены Минюстом в реестр иноагентов.