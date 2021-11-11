В ОП РФ предложили оградить детей от рекомендательных алгоритмов

Рекомендательные алгоритмы зачастую являются источником опасного контента, поэтому их необходимо запретить на всех онлайн-площадках для детей младше 14 лет. Такое мнение выразила директор «Лиги безопасного интернета» член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина в ходе круглого стола «Законодательное регулирование деятельности онлайн-кинотеатров».

«Многие родители говорят, что даже в детских профилях есть назойливая реклама, по которой дети могут перейти и наткнуться на опасный контент. Это все может нанести вред психике детей, особенно до 14 лет. Алгоритмы нужно отключить на всех онлайн-площадках для детей до 14 лет. Такая система уже работает в Великобритании», — сообщила Мизулина.

Позицию Мизулиной разделяет депутат Госдумы РФ Антон Горелкин. Однако он призвал к взвешенности в сфере цифрового регулирования. Онлайн-кинотеатры «очень важны для российской экономики», а потому «важно не убить их регуляторикой», отметил парламентарий.

«В Сети действительно встречаются случаи автовоспроизведения запрещенных видео. Так что для детей, безусловно, нужно отключать эти алгоритмы. Аудиовизуальные сервисы и соцсети должны предусмотреть кнопку отключения», — уверен Горелкин.

Он добавил, что регулирование деятельности аудиовизуальных сервисов — это «не ноу-хау России». Похожие меры принимаются в Китае и Евросоюзе.

«Сегодня мы видим стремление аудиовизуальных сервисов стать большими платформами по захвату внимания пользователей, чтобы они вообще не уходили с ресурсов и впитывали в себя всевозможные рекомендации. Таким образом, мы, конечно, обязаны за этим наблюдать, как это делают наши партнеры в той же Европе. Я очень надеюсь, что до конца года в нижнюю палату парламента будет внесен законопроект о рекомендательных алгоритмах социальных сетей и видеохостингов, который предоставит пользователям кнопку выключения таких алгоритмов и свободу выбора», — подчеркнул Горелкин.

Генеральный директор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин заявил, в свою очередь, о необходимости «приземления» иностранных IT-платформ в отечественной юрисдикции. В противном случае, указал эксперт, российские и зарубежные цифровые площадки окажутся в неравных условиях, поскольку иностранные корпорации смогут игнорировать исполнение закона о рекомендательных алгоритмах.

«Фактически сейчас у нас не регулируется огромное количество крупных информационных ресурсов. Это иностранные видеосервисы, которые никак не включат в соответствующий реестр… Нужно их внести в наше правовое поле», — заключил Бырдин.

Напомним, закон о так называемом «приземлении» зарубежных цифровых компаний в российской юрисдикции вступит в силу 1 января 2022 года. Документ обязывает зарубежные цифровые платформы открывать в РФ свои официальные представительства. Речь идет о площадках, чья аудитория в русскоязычном сегменте Сети составляет более 500 тысяч человек в сутки. Компаниям, которые не захотят выполнять требование о «приземлении», запретят распространять рекламу и собирать персональные данные.

