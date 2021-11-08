Директора школы в Ленобласти уволили за отказ принять ремонт с плесенью

В Ленинградской области уволили директора Лукашевской школы Максима Миронкова, не захотевшего принимать некачественно выполненный ремонт.

Его попросили «мирно уйти и не поднимать шум» еще летом, однако он отказался писать заявление по собственному желанию.

Как рассказал Znak.com сам Миронков, 8 ноября в 9:00 мск его вызвали в комитет образования Гатчинского района и посоветовали написать заявление. «Вам так будет, наверное, выгоднее», — сказали директору.

Заявление Миронков написал, однако попросил уволить его «в связи с непрекращающимся давлением». В итоге этот документ не приняли, а через несколько часов, по словам директора, его отстранили от должности по второму пункту 248 статьи ТК РФ («В связи с принятием уполномоченным органом юридического лица решения о прекращении трудового договора»).

Теперь Миронков собирается обратиться в суд, чтобы «снять с себя [дисциплинарные] взыскания и взыскать моральный ущерб за клевету».

Исполняющая обязанности председателя комитета образования Гатчинского района Наталья Быстрых объяснила изданию, что директор школы был уволен в связи с досрочным расторжением трудового договора из-за дисциплинарных взысканий, которые касались управленческой деятельности.

«По хорошему раскладу после третьего выговора увольняют, но здесь шли другим путем. Пытались решить проблемы, но замечания и жалобы родителей накапливались», — заявила она, уточнив, что за год Миронков получил около десяти выговоров.

Сам он назвал эти взыскания «притянутыми за уши» и рассказал, что на него подал в суд «РемСпецТех», работу которого он не принял из-за плесени, которую покрыли плиткой. В настоящее время компания требует признать расторжение договора незаконным.

При этом экспертиза, заказанная Миронковым на собственные 40 тысяч рублей, подтвердила, что планы проведенных ремонтных работ не соответствуют требованиям технических регламентов.