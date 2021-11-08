Изменения климата поставят под угрозу здоровье половины человечества

К 2030 году изменения климата окажут негативное влияние на здоровье пяти миллиардов людей.

В докладе «Защита людей от изменения климата», подготовленного консалтинговой компанией McKinsey, отмечается, что здоровье половины человечества окажется под угрозой из-за нестерпимой жары, проблем с водой в городах, засухи в сельской местности и наводнений.

При этом речь идет о наиболее мягком сценарии, по которому к 2030 году температура воздуха повысится на 1,5 градуса.

Поскольку на данный момент климатической угрозе подвержены 3,3 миллиарда людей, их число вырастет к 2030 году на 43%.

Аналитики полагают, что самую большую угрозу для человечества будут представлять волны жары и связанный с ними тепловой стресс, а также нехватка воды и наводнения.

Глобальное потепление. © pixabay.com

Отдельно в докладе выделяется Индия, так как именно в этой стране погодные явления будут наносить вред здоровью половины населения к 2050 году при повышении глобальной температуры на два градуса.

Как рассказал ранее глава отдела исследований Greenpeace Australia Pacific Никола Казуле, глобальная экологическая катастрофа, которая будет сопровождаться потеплением на 1,5 градуса по Цельсию, грозит исчезновением сразу нескольким странам в ближайшее время. По словам Казуле, такие места, как Кирибати, Вануату и Соломоновы острова, станут непригодными для проживания.

Из-за будущего подъема уровня мирового океана затопление грозит и российским городам, в том числе Санкт-Петербургу и Архангельску, говорил ранее директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Алексей Кокорин.

