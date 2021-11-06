Рэпер Трэвис Скотт прокомментировал гибель 8 человек на его выступлении

Во время выступления американского рэпера Трэвиса Скотта на музыкальном фестивале Astroworld в Техасе в давке погибли по меньшей мере восемь человек и сотни пострадали.

Комментируя произошедшее, музыкант признался, что полностью опустошен в связи с тем, что произошло вчера вечером.

«Мои молитвы с теми, кто пострадал на фестивале. Я полностью поддерживаю полицию Хьюстона в ее продолжающемся расследовании гибели людей», — написал Скотт в Twitter.

Он также выразил готовность поддержать нуждающиеся семьи.

Трагедия произошла вечером 5 ноября во время выступления Скотта и рэпера Дрейка.

Как сообщал «Ридус», во время концерта, на котором присутствовало около 50 тысяч человек, публика бросилась к сцене, в результате чего некоторые зрители потеряли сознание, другие пытались им помочь. В итоге возникла давка и паника.

Организаторы остановили выступление, как только поняли, что возникла угроза для зрителей. В офисе окружного судьи сообщили, что некоторым пострадавшим, доставленным в больницы, было всего 10 лет.

Медицинская помощь потребовалась более 300 человек.

В итоге фестиваль, который должен был пройти в пятницу и субботу, пришлось отменить.