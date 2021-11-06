Перечислены города, которые могут уйти под воду в 2030 году
- 06 ноября 2021, 19:37
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Составлен список городов, которые, согласно карте организации Climate Central, могут уйти под воду уже в 2030 году.
Как сообщает India Times, первым должен пострадать Амстердам, который окажется буквально на передовой глобального потепления и повышения уровня моря, несмотря на готовность голландцев к наводнениям.
За столицей Нидерландов следует иракский порт Басра, расположенный на реке Шатт-эль-Араб, которая впадает в Персидский залив. К концу десятилетия этот город может оказаться частично или полностью под водой, поскольку он находится в заболоченной местности.
Газета также отмечает, что изменение климата окажет одинаковое воздействие как на развивающиеся регионы, так и на развитые. Например, под водой может оказаться и американский Новый Орлеан, обладающий системой дамб, защищающих его от затопления.
Венецию неминуемо ожидает потоп, поскольку город погружается под воду на два миллиметра в год.
Под угрозой затопления находится и восточная часть вьетнамского Хошимина рядом с рекой Меконг. В любом случае жить там будет опасно из-за частых штормов и наводнений.
До 2030 года может затопить и индийский город Калькутта, пишет издание.
Ранее Папа Римский Франциск заявил, что человечество ждет новый всемирный потоп, если лидеры разных государств, а также рядовые граждане не будут принимать действенные меры для борьбы с глобальным потеплением.
В ходе саммита G20 президент РФ Владимир Путин заявил, что климат в России меняется быстрее, чем в среднем на планете.
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