Перечислены города, которые могут уйти под воду в 2030 году

Составлен список городов, которые, согласно карте организации Climate Central, могут уйти под воду уже в 2030 году.

Как сообщает India Times, первым должен пострадать Амстердам, который окажется буквально на передовой глобального потепления и повышения уровня моря, несмотря на готовность голландцев к наводнениям.

За столицей Нидерландов следует иракский порт Басра, расположенный на реке Шатт-эль-Араб, которая впадает в Персидский залив. К концу десятилетия этот город может оказаться частично или полностью под водой, поскольку он находится в заболоченной местности.

Газета также отмечает, что изменение климата окажет одинаковое воздействие как на развивающиеся регионы, так и на развитые. Например, под водой может оказаться и американский Новый Орлеан, обладающий системой дамб, защищающих его от затопления.

Глобальное потепление © Pixabay.com

Венецию неминуемо ожидает потоп, поскольку город погружается под воду на два миллиметра в год.

Под угрозой затопления находится и восточная часть вьетнамского Хошимина рядом с рекой Меконг. В любом случае жить там будет опасно из-за частых штормов и наводнений.

До 2030 года может затопить и индийский город Калькутта, пишет издание.

Ранее Папа Римский Франциск заявил, что человечество ждет новый всемирный потоп, если лидеры разных государств, а также рядовые граждане не будут принимать действенные меры для борьбы с глобальным потеплением.

В ходе саммита G20 президент РФ Владимир Путин заявил, что климат в России меняется быстрее, чем в среднем на планете.