В администрации ЕАО дали оценку массовому увольнению сотрудников скорой

Массовое увольнение медиков в Еврейской автономной области — следствие усталости и эмоционального выгорания, а не демарш против вакцинации. Об этом заявил начальник департамента здравоохранения Еврейской автономной области Андрей Лебедев.

Все мы люди, никуда от этого не деться, — отметил чиновник. — Но вакцина сегодня является главным средством борьбы против коронавирусной инфекции. За всю историю человечества у нас никогда не было более надежного оружия в борьбе с вирусами, чем вакцины. Доказано, что вакцинация против коронавирусной инфекции снижает распространяемость заболевания, снижает риск осложнений в результате заболевания, снижает риск смерти. Но еще важно, что достижение коллективного иммунитета снижает нагрузку на всю систему здравоохранения — на наших врачей, средний и младший медицинский персонал.

Ранее «Ридус» сообщил, что сотрудники бригады скорой помощи в городе Облучье написали всем коллективом заявления об увольнении из-за отказа делать прививку от коронавируса. Они объясняют отказ прививаться тем, что за время работы с зараженными пациентами выработали иммунитет естественным путем.

«Все 15 и написали. Они еще будут работать до 15 ноября. А дальше — не знаю, как выйти из ситуации», — рассказал главный врач станции скорой помощи Владислав Коган.



Для разрешения возникшей проблемы в Еврейскую автономную область уже направлен представитель главного внештатного специалиста по скорой медицинской помощи.

Необходим прямой диалог с медиками. Нужно услышать каждого и наметить правильный план действий, — заявил главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава России Сергей Багненко.

По его словам, население города Облучье будет обеспечено скорой медицинской помощью в любом случае. Если уволившиеся медики не захотят договариваться, то власти сформируют новые бригады за счет «перераспределения действующих работников и привлечения новых специалистов».

«Сотрудники скорой помощи работают в условиях колоссальных нагрузок, постоянно контактируя с коронавирусными больными. Поэтому все сотрудники должны быть обязательно вакцинированы. Кроме того, помочь им может каждый человек — необходимо скорее проходить вакцинацию», — заключил Багненко.