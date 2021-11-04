На Москву вновь надвигается густой туман

Ночью в столице опять ожидается сильный туман, видимость может сократиться до 200−500 метров.

Как сообщили в столичном комплексе городского хозяйства, плотный туман придет в Москву вместе с сильным ветром 5 ноября.

«В ночные часы и до 9:00 в столице местами ожидается туман с видимостью 200−500 метров. Просим автомобилистов и пешеходов быть предельно внимательными на дороге», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Кроме того, из-за сильного ветра в Москве объявлен «желтый» уровень опасности. По прогнозам синоптиков, порывы будут достигать 17 метров в секунду. Предупреждение будет действовать с 12:00 5 ноября до 12:00 7 ноября.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал причиной столь длительного тумана в Москве антициклон и безветренную погоду. «Причина в антициклоне, который способствует возникновению тумана, штилевая погода, нет ветра, поэтому антициклон очень медленно отступает и давление быстро не падает», — объяснил метеоролог «Интерфаксу».

Туман в Москве © Георгий Джеджея/ТАСС

Ранее он утверждал, что столицу накрыл не туман, а конденсированная влага, отмечает «360».

Напомним, необычно густой туман окутал Москву накануне вечером, природное явление наблюдалось и во вторник. Ранее синоптики прогнозировали, что туман рассеется примерно после одиннадцати утра по московскому времени, однако этого не произошло.

Как сообщал «Ридус», сильный туман привел к массовой задержке рейсов в аэропортах московского авиаузла, чем доставил массу неудобств пассажирам. Из-за тумана в столичном регионе был объявлен «желтый» уровень природной опасности.