Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
- 04 ноября 2021, 21:49
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в городе отсутствует динамика роста госпитализаций пациентов с коронавирусом.
По его словам, уже в течение недели число госпитализированных держится примерно на уровне 1,5 тысячи человек.
«На предыдущей неделе число госпитализированных было на уровне 1600−1700 человек», — приводит ФАН слова градоначальника, сказанные в эфире телеканала «Россия-1».
Собянин отметил, что в настоящее время эпидемическая ситуация более-менее стабилизировалась, и выразил надежду, что она будет выправляться.
«На сегодня выявляемость колеблется где-то в районе шести тысяч ежесуточно. Доходило до восьми тысяч, как вы помните», — цитирует мэра «360».
Он также обратил внимание на неплохую динамику роста числа вакцинированных жителей столицы. «На сегодняшний день эта цифра приближается к 4,5 миллиона, она относительная, потому что часть москвичей вакцинируются в других регионах, в Московской области», — цитирует Собянина «РЕН ТВ».
Градоначальник добавил, что, несмотря на стабилизацию динамики заболевания, сам уровень остается все еще высоким.
Ранее Собянин пообещал не продлевать режим нерабочих дней, но отметил при этом, что после 7 ноября в городе продолжат действовать QR-коды для посещения музеев и театров. Также сохранится домашний режим для пожилых москвичей и требование перевести на удаленную работу 30% персонала столичных компаний, подчеркнул он.
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