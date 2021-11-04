Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в городе отсутствует динамика роста госпитализаций пациентов с коронавирусом.

По его словам, уже в течение недели число госпитализированных держится примерно на уровне 1,5 тысячи человек.

«На предыдущей неделе число госпитализированных было на уровне 1600−1700 человек», — приводит ФАН слова градоначальника, сказанные в эфире телеканала «Россия-1».

Собянин отметил, что в настоящее время эпидемическая ситуация более-менее стабилизировалась, и выразил надежду, что она будет выправляться.

«На сегодня выявляемость колеблется где-то в районе шести тысяч ежесуточно. Доходило до восьми тысяч, как вы помните», — цитирует мэра «360».

Он также обратил внимание на неплохую динамику роста числа вакцинированных жителей столицы. «На сегодняшний день эта цифра приближается к 4,5 миллиона, она относительная, потому что часть москвичей вакцинируются в других регионах, в Московской области», — цитирует Собянина «РЕН ТВ».

Вакцинация. © Сергей Бобылев / ТАСС

Градоначальник добавил, что, несмотря на стабилизацию динамики заболевания, сам уровень остается все еще высоким.

Ранее Собянин пообещал не продлевать режим нерабочих дней, но отметил при этом, что после 7 ноября в городе продолжат действовать QR-коды для посещения музеев и театров. Также сохранится домашний режим для пожилых москвичей и требование перевести на удаленную работу 30% персонала столичных компаний, подчеркнул он.