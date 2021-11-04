Путин и Лукашенко подписали интеграционный декрет

Декрет «Об Основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021−2023 годы» подписали президент РФ Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко.

Путин отметил, что Москва и Минск продолжат работу по наполнению Союзного государства новым содержанием, чтобы полностью раскрыть его потенциал.

«Союзное государство будет качественно укреплять интеграционное взаимодействие, что в конечном итоге позволит повысить уровень жизни, благосостояния наших граждан», — цитирует его газета «Известия».

Глава государства также обратил внимание, что экономическая интеграция России и Белоруссии невозможна без миграционной интеграции, и, по его словам, такая программа уже подготовлена. Она направлена на обеспечение трудовой мобильности граждан и гарантирует им свободу передвижения.

Как пишет издание, ранее Лукашенко назвал Союзное государство «приоритетом из приоритетов» для Белоруссии и пояснил, что страны активно сотрудничают по различным направлениям и нацелены на дальнейшее расширение союзной интеграции, а также на защиту исторических и моральных ценностей.

В частности, белорусский лидер выступил с предложением сформировать медиахолдинг Союзного государства, отмечает ФАН.



На заседании Высшего госсовета Путин и Лукашенко утвердили 28 союзных программ России и Белоруссии, в том числе по обновленной военной доктрине.

Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, отметил, что ее принятие «обусловлено изменением военно-политической обстановки в регионе, возникновением новых угроз и вызовов для России и Белоруссии, беспрецедентным давлением на наши страны».