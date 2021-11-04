Демушкин заявил о бессмысленности проведения «Русского марша»

Акция националистов «Русский марш» фактически утратила смысл. Шествие больше не является «смотром националистических сил». Такое мнение высказал в интервью «Ридусу» один из бывших организаторов акции Дмитрий Демушкин.

Акция задумывалась нами еще в 2005 году. Раньше различные националистические движения строили колонны и устраивали шествие, принимая политическую декларацию. Сегодня националистических движений, увы, не осталось. Все организации разгромлены и запрещены, как, впрочем, и другие оппозиционные объединения. Возможно, соберутся 30−50 человек, но они, конечно, никуда дойти не успеют, а будут задержаны полицией, — пояснил общественник.

Однако пристальный интерес сотрудников силовых структур к «Русскому маршу», по словам Дмитрия, не проходит. Демушкин пожаловался, что уже неделю вынужден «передвигаться по Москве в окружении правоохранителей», которые «ни на шаг» от него «не отходят».

«Вероятные организаторы акции берутся полицией под строгий контроль. Кроме того, полицейские задерживают любого, кто напишет в социальных сетях о намерении провести „Русский марш“», — сказал Дмитрий.

Он добавил, что в «будущей свободной России» националисты обязательно проведут «Русский марш», причем не где-то на окраинах Москвы, а прямо на Красной площади.

В 2021 году «Русский марш» разделился на три акции: кто-то хочет собраться в метро, кто-то — в Люблино, а кто-то — в православном храме. По мнению Дмитрия Демушкина, ничего необычного в этом нет.

«Акция всегда дробилась, и это вполне нормальная ситуация, когда люди не хотят идти в главной колонне и проводили какие-то свои митинги. Но вот идея со стоянием в храме — это немного не то. Нынешние участники не понимают целей, которые мы вкладывали в акцию изначально», — заключил Демушкин.

В четверг, 4 ноября, Перовский районный суд столицы арестовал на 10 суток организатора «Русского марша» Никиту Зайцева. Его признали виновным в неповиновении сотруднику полиции.

Зайцев с решением суда категорически не согласен. «Данное дело — один большое фейк. Считаю свое преследование политически мотивированным», — цитирует его ТАСС.