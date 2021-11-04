Володин призвал россиян извлечь уроки из Смутного времени

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал россиян сделать все для того, чтобы люди во власти были ориентированы на развитие страны, а не на ее ослабление. В противном случае, считает Володин, на жизнь в России будут влиять «другие государства».

«Мы не можем изменить прошлое, но в наших силах извлечь уроки из Смутного времени, когда польские интервенты, воспользовавшись слабостью России, попытались захватить нашу страну. И только благодаря народному единству удалось освободиться от врага», — сказал Володин, поздравляя россиян с Днём народного единства.



Политик также заявил, что «институты российского народовластия существуют с древних времен». Речь идет о соборах, где, уверен Вячеслав Володин, формировались «традиции народного представительства и будущего парламентаризма».