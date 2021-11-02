В Госдуме объяснили, какие НКО получат дополнительное финансирование

Некоммерческие организации, занимающиеся «решением социально значимых государственных задач», получат дополнительное финансирование из бюджета РФ. Об этом в интервью «Ридусу» рассказала член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина.

«Речь идет об НКО, которые специализируются на просвещении, помогают школьникам выбрать профессию, а студентам — устроиться на работу после окончания вуза. Еще дополнительную финансовую поддержку получат организации, заботящиеся о семьях с детьми, трудных подростках, инвалидах и пожилых людях. Государство стремится поддерживать подобные НКО, поскольку они помогают решать наиболее важные для нашей страны проблемы», — пояснила парламентарий.

«После принятия проекта бюджета РФ на 2022−2024 годы во втором чтении станет известно, насколько именно будет увеличено финансирование некоммерческих организаций. Сейчас это активно обсуждается парламентариями», — добавила Дрожжина.

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольги Амельченковой, депутаты также рассмотрят вопрос о «выделении средств на предоставление субсидии движению „Бессмертный полк“».

«Мероприятие „Бессмертный полк“ давно перестало быть просто шествием. В „Бессмертном полку“ принимают участие миллионы людей», — сказала со своей стороны Амельченкова.