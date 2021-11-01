Москву окутал «желтый туман»

Столицу накрыл «желтый туман», видимость упала, а люди жалуются на запах гари.

Как сообщает пресс-служба столичного МЧС, в Москве объявлена «желтая степень» опасности.

«С сохранением до 10:00 2 ноября местами по Москве ожидается туман с видимостью 200 — 700 метров», — говорится в сообщении.

Тем временем жители разных районов города жалуются на высоко поднявшийся туман серого цвета и резкий запах дыма.

Из-за плохой видимости отменены десятки авиарейсов, направляющиеся в Москву самолеты уводят на запасные аэродромы.

Густой туман уже окутал подмосковное Путилково и МКАД, пишет «РИА Новости».

Дептранс и МЧС призывают быть внимательнее на дорогах.



Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал, что ноябрь на большей территории России будет теплее обычного. Он уточнил, что температура в последний осенний месяц будет выше нормы почти во всех регионах.

Между тем ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал «Ридусу», когда синоптики ожидают начала метеорологической зимы 2021—2022 годов — с устойчивыми отрицательными температурами и снегом. По словам Тишковца, метеорологи считают, что в этом году зимний сезон в европейской части России наступит согласно установившейся климатической норме — после 10 ноября.