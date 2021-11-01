Власти Новгородской области решили продлить период нерабочих дней

Первым российским регионом, где будет продлен режим нерабочих дней, стала Новгородская область.

В ходе заседания оперштаба глава региона Андрей Никитин сообщил, что этот период будет продлен еще на неделю — с 8 по 14 ноября.

«Мы продлим еще на одну неделю период нерабочих дней с сохранением заработной платы», — цитирует его газета «Известия».

Губернатор также отметил, что власти ужесточат требования к работе организаций, а ряд из них закроют.

Он подчеркнул, что ситуация с коронавирусом остается в области сложной и не дает оснований для понимания, наступает ли улучшение эпидобстановки.

За прошедшие сутки коронавирус выявили у 284 новгородцев, 11 пациентов скончались, пишет «360».



Как отмечает ФАН, регионы наделили полномочиями продлить период нерабочих дней по своему усмотрению.

Ранее в понедельник, 1 ноября, президент РФ Владимир Путин отметил, что в России складывается сложная ситуация с распространением COVID-19 и наблюдаются рекордные показатели новых случаев заболевания. По его мнению, это происходит из-за того, что граждане своевременно не делают ревакцинацию.

В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что для того, чтобы переломить ситуацию с коронавирусом, потребуется больше недели.

Напомним, дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно были объявлены в России нерабочими с сохранением заработной платы. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин. В Москве из-за роста заболеваемости решили ввести нерабочие дни досрочно.

Ранее стало известно, что предприятия, которые вызовут сотрудников на рабочие места во время «антиковидных выходных», попадут под штрафные санкции. Компании должны соблюдать карантинный режим и эпидемиологические нормы, установленные местными властями, предупреждают в Роспотребнадзоре.