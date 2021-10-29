Столичная прокуратура обжаловала приговор блогеру Эдварду Билу
- 29 октября 2021, 19:21
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Приговор Пресненского районного суда, вынесенный блогеру Эдварду Билу, был обжалован столичной прокуратурой.
Об этом сообщил адвокат блогера Сергей Жорин, который опубликовал в своем Telegram-канале кассационное представление, подписанное прокурором Москвы.
В документе указано, что Билу, устроившему ДТП в центре Москвы, назначили чрезмерно мягкое наказание.
Жорин подчеркнул, что приговор суда попросили отменить, а дело — направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Напомним, 14 июля Пресненский районный суд Москвы признал Эдварда Била виновным в нарушении ПДД, приведшему к причинению тяжкого вреда здоровью. Его приговорили к двум годам ограничения свободы. Блогер не сможет покидать место своего проживания с 20 до 8 часов, а также выезжать за пределы Москвы и Подмосковья и менять постоянное место жительства, не уведомив об этом контролирующие органы.
22 сентября Мосгорсуд признал приговор Билу законным.
ДТП с участием блогера произошло 1 апреля на Садовом кольце в Москве. Биль выехал на встречную полосу, из-за чего столкнулись пять автомобилей.
В аварии серьезно пострадала консультант Государственной думы Мария Артемова. Она получила многочисленные разрывы внутренних органов, травмы и переломы.
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