Столичная прокуратура обжаловала приговор блогеру Эдварду Билу

Приговор Пресненского районного суда, вынесенный блогеру Эдварду Билу, был обжалован столичной прокуратурой.

Об этом сообщил адвокат блогера Сергей Жорин, который опубликовал в своем Telegram-канале кассационное представление, подписанное прокурором Москвы.

В документе указано, что Билу, устроившему ДТП в центре Москвы, назначили чрезмерно мягкое наказание.

Жорин подчеркнул, что приговор суда попросили отменить, а дело — направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Напомним, 14 июля Пресненский районный суд Москвы признал Эдварда Била виновным в нарушении ПДД, приведшему к причинению тяжкого вреда здоровью. Его приговорили к двум годам ограничения свободы. Блогер не сможет покидать место своего проживания с 20 до 8 часов, а также выезжать за пределы Москвы и Подмосковья и менять постоянное место жительства, не уведомив об этом контролирующие органы.

22 сентября Мосгорсуд признал приговор Билу законным.

ДТП с участием блогера произошло 1 апреля на Садовом кольце в Москве. Биль выехал на встречную полосу, из-за чего столкнулись пять автомобилей.

В аварии серьезно пострадала консультант Государственной думы Мария Артемова. Она получила многочисленные разрывы внутренних органов, травмы и переломы.