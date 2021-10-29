Володин опубликовал инфографику о том, как изменится жизнь россиян в ноябре

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал россиянам, как изменится их жизнь с 1 ноября этого года. Политик опубликовал в своем Telegram-канале инфографику о законах, которые вступят в силу уже в следующем месяце.

Поправки к закону о госрегулировании оборота этилового спирта

С 1 ноября Росалкогольрегулирование начнет вести реестр мощностей оборудования для производства этилового спирта или спиртных напитков. По словам Володина, закон станет дополнительной мерой в борьбе с некачественной и контрафактной алкогольной продукцией.

Усовершенствование контроля за оборотом драгоценных металлов

Компании, которые занимаются добычей драгметаллов и драгоценных камней, смогут добровольно вносить в специальную систему ГИИС ДМДК сведения об объемах добытого и отгруженного сырья. Юрлица, использующие драгметаллы в производственных, научных и социально-культурных целях, также будут добровольно вносить в систему информацию о получении этих металлов и их расходовании. Нововведение не распространяется на музеи.

Лицензирование сервисного обслуживания вооружения и военной техники

В следующем месяце для сервисного обслуживания вооружения и военной техники потребуется лицензия. Госконтрактов, заключенных до этой даты, нововведение не коснется.

Регистрация корпоративных сим-карт

До 30 ноября индивидуальные предприниматели и компании должны занести в специальный реестр на «Госуслугах» данные о корпоративных номерах. В противном случае SIM-карты заблокируют с 1 декабря. Предполагается, что закон поможет снизить число противоправных действий с использованием анонимных SIM-карт.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин поручил ведомствам до 1 ноября подготовить предложения по введению уголовной ответственности за пьяное вождение. Столь суровое наказание будет применяться при достижении определенного уровня алкоголя в организме.

