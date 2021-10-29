Володин опубликовал инфографику о том, как изменится жизнь россиян в ноябре
- 29 октября 2021, 15:44
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал россиянам, как изменится их жизнь с 1 ноября этого года. Политик опубликовал в своем Telegram-канале инфографику о законах, которые вступят в силу уже в следующем месяце.
Поправки к закону о госрегулировании оборота этилового спирта
С 1 ноября Росалкогольрегулирование начнет вести реестр мощностей оборудования для производства этилового спирта или спиртных напитков. По словам Володина, закон станет дополнительной мерой в борьбе с некачественной и контрафактной алкогольной продукцией.
Усовершенствование контроля за оборотом драгоценных металлов
Компании, которые занимаются добычей драгметаллов и драгоценных камней, смогут добровольно вносить в специальную систему ГИИС ДМДК сведения об объемах добытого и отгруженного сырья. Юрлица, использующие драгметаллы в производственных, научных и социально-культурных целях, также будут добровольно вносить в систему информацию о получении этих металлов и их расходовании. Нововведение не распространяется на музеи.
Лицензирование сервисного обслуживания вооружения и военной техники
В следующем месяце для сервисного обслуживания вооружения и военной техники потребуется лицензия. Госконтрактов, заключенных до этой даты, нововведение не коснется.
Регистрация корпоративных сим-карт
До 30 ноября индивидуальные предприниматели и компании должны занести в специальный реестр на «Госуслугах» данные о корпоративных номерах. В противном случае SIM-карты заблокируют с 1 декабря. Предполагается, что закон поможет снизить число противоправных действий с использованием анонимных SIM-карт.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин поручил ведомствам до 1 ноября подготовить предложения по введению уголовной ответственности за пьяное вождение. Столь суровое наказание будет применяться при достижении определенного уровня алкоголя в организме.
Войти через социальные сети: