В Совфеде обвинили американского дипломата в поддержке террористов

Посольство США в Москве «предприняло попытку вмешаться в функционирование российской системы правосудия» и «позволило себе неприемлемые высказывания» относительно законодательства РФ. С таким заявлением выступил глава мониторинговой группы временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России Владимир Джабаров.

Сенатора возмутило поведение заместителя главы американской дипмиссии Барта Гормана, который, по словам Джабарова, призвал освободить из заключения «группу осужденных за различные преступления граждан», включая «причастных к деятельности террористической организации „Хизб ут-Тахрир“ (запрещена на территории России)».

«США, прикрываясь рассуждениями о гражданских и политических правах, не в первый раз встают на защиту экстремистских и террористических организаций, пропагандирующих национальную и религиозную вражду», — заявил член Совета Федерации.

Он добавил, что подобные действия США «несовместимы с базовыми принципами дипломатии».

«Дипломатические представители обязаны уважать законы и постановления государства пребывания и не вмешиваться во внутренние дела этого государства», — заключил Владимир Джабаров.