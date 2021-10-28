Проценко: эффективных препаратов от коронавируса нет

Главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что пока еще отсутствует целенаправленный противовирусный препарат, подавляющий распространение COVID-19.

В эфире телеканала «Россия 1» он отметил, что лечение меняется.

При этом, по его словам, это не лечение коронавируса, а лечение осложнений от COVID-19.

Проценко также обратил внимание, что риск повторного заболевания коронавирусом возникает через полгода после первого заражения.

«У нас сейчас есть понимание, что риск заболеть повторно болеющему человеку появляется через шесть месяцев», — цитирует главврача газета «Известия».

Поэтому согласно рекомендациям Минздрава, переболевшим следует через шесть месяцев вакцинироваться, добавил он.

Вакцинация © Кирилл Зыков / Агентство «Москва»

Главврач предупредил, что перенесшие коронавирус и не сделавшие прививку сильно рискуют заболеть повторно.

Он также указал, что подавляющее большинство пациентов больницы в Коммунарке не прошли вакцинацию.

Ранее Проценко заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России близка к критической. По его словам, это неудивительно, поскольку темпы вакцинации крайне низкие, а в стране широкое распространение получил штамм коронавируса «дельта», для которого характерны более высокая скорость распространения и заразность.