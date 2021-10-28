Вакцина «Спутник Лайт» закончилась в Петербурге

Во всех пунктах вакцинации и на складах в Петербурге закончилась однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт».

Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета здравоохранения.

В ведомстве отметили, что поставки препарата от COVID-19 зависят от Минздрава РФ, который непосредственно занимается распределением вакцины по регионам.

Как пишет «Фонтанка», пока отсутствуют сведения о поставках следующей партии «Спутника Лайт».

Вакцина «Спутник Лайт». © Петр Ковалев / ТАСС

Между тем в городском комитете здравоохранения обратили внимание, что петербуржцам доступна вакцина «Спутник V».

Ранее стало известно о дефиците однокомпонентной вакцины в Пермской, Свердловской, Вологодской, Калужской и других областях. По информации Минздрава, до конца месяца ситуация с поставками не изменится, отмечает Readovka.

Как сообщал «Ридус», в России разрешили одновременное введение «Спутника Лайт» и вакцины от гриппа. Соответствующие изменения внесены в инструкцию к препарату.