Вакцина «Спутник Лайт» закончилась в Петербурге
- 28 октября 2021, 16:51
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Во всех пунктах вакцинации и на складах в Петербурге закончилась однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт».
Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета здравоохранения.
В ведомстве отметили, что поставки препарата от COVID-19 зависят от Минздрава РФ, который непосредственно занимается распределением вакцины по регионам.
Как пишет «Фонтанка», пока отсутствуют сведения о поставках следующей партии «Спутника Лайт».
Между тем в городском комитете здравоохранения обратили внимание, что петербуржцам доступна вакцина «Спутник V».
Ранее стало известно о дефиците однокомпонентной вакцины в Пермской, Свердловской, Вологодской, Калужской и других областях. По информации Минздрава, до конца месяца ситуация с поставками не изменится, отмечает Readovka.
Как сообщал «Ридус», в России разрешили одновременное введение «Спутника Лайт» и вакцины от гриппа. Соответствующие изменения внесены в инструкцию к препарату.
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