Эксперт: ВЦИОМ развенчал миф о «диких русских антипрививочниках»

В России растет страх перед пандемией коронавируса. Об этом заявил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

В среднем 67% россиян опасаются заражения коронавирусом: 15% «очень боятся», а 52% «боятся в той или иной степени», привел эксперт данные последнего социологического опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

«Этот показатель не самый высокий за все время пандемии. В марте 2020 года он был выше. Тогда 81% россиян заявляли о наличии подобного страха. Но в марте было существенно меньше людей, кто уже переболел коронавирусом», — сказал Мамонов.

Кроме того, 77% граждан РФ считают, что вакцинация против коронавируса — личное дело каждого, 20% россиян с этим мнением категорически не согласны. При этом с утверждением о том, что призывы к отказу от прививки подвергают опасности жизни, согласны 64% респондентов, не согласны 28%.

Исследование ВЦИОМ развенчало «миф о диком русском народе», который «не доверяет государству, не доверяет вакцинам», прокомментировал руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов.

«Такой миф получил распространение не только в западных СМИ, но и среди многих российских чиновников. Миф очень вредный, он мешает правильной организации вакцинации», — отметил Кузнецов.

«Судя по опыту других государств, увеличению количества вакцинированных способствует установка, что ограничения сняты не будут, пока население не сделает прививку от коронавируса. Если вы хотите вернуться к нормальной старой жизни, то вы должны вакцинироваться, даже несмотря на то, что вы можете быть антиваксером», — обратил внимание эксперт.