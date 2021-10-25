СМИ: израильские ВВС планируют удары по ядерным объектам Ирана

После 2022 года ВВС Израиля планируют нанести удар по иранским ядерным объектам.

Как стало известно Times of Israel, подготовка к серии операций начнется в 2022 году.

Для этого будет выделено отдельное финансирование и составлен план тренировок.

По данным издания, на реализацию этих планов правительство Израиля готово потратить миллиарды шекелей.

Отмечается также, что план удара ВВС Израиля все еще находится на стадии «черновика», однако некоторые его аспекты могут быть готовы в течение короткого периода времени. На подготовку других действий военных уйдет больше года.

© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus

В публикации подчеркивается, что подготовка к такому удару стала главным приоритетом израильских ВВС, ведь Тель-Авиву придется не только ударить по военным объектам Ирана, которые находятся глубоко под землей, но и найти способ преодолеть систему иранской противовоздушной обороны. ЦАХАЛу также придется подготовиться к ответному удару по Израилю со стороны Ирана и его союзников по региону.

Ранее газета The New York Times опубликовала подробности покушения на иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, который был смертельно ранен во время поездки в автомобиле 27 ноября 2020 года и умер в больнице.

Журналисты выяснили, что Фахризаде был убит агентами израильской разведки при помощи управляемого дистанционно высокотехнологического снайперского устройства. Для операции был выбран бельгийский пулемет FN MAG, подсоединенный к роботизированному аппарату. Конструкцию весом около тонны в разобранном виде тайно перевезли в Иран, где снова собрали. Устройство находилось в пикапе, оснащенном камерами видеонаблюдения и начиненном взрывчаткой, чтобы взорвать его после покушения.

Издание отмечает, что с 2007 года агенты «Моссада» убили пятерых иранских физиков-ядерщиков, чтобы не допустить появления у Ирана ядерной бомбы.