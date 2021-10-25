Вакцины Pfizer и AstraZeneca связали с семью неврологическими осложнениями
- 25 октября 2021, 21:15
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Семь редких неврологических осложнений могут быть вызваны вакцинами BioNTech/Pfizer и Oxford/AstraZeneca.
Такое предположение сделали авторы исследования, в котором были использованы данные 32 миллионов вакцинированных взрослых жителей Англии.
Было установлено, что среди получивших первую дозу Oxford/AstraZeneca увеличивалось число случаев возникновения синдрома Гийена-Барре — к обычному показателю заболеваемости на 10 миллионов человек прибавлялось еще 38 человек.
Как отмечает Financial Times, этот синдром представляет собой редкое состояние, при котором иммунная система поражает периферические нервы, что приводит к мышечной слабости, боли или онемению, а в более тяжелых случаях — к параличу.
Кроме того, повышенный риск геморрагического инсульта, или кровоизлияния в мозг наблюдался в течение 28 дней после вакцинации препаратом BioNTech/Pfizer. К обычному числу геморрагических инсультов на 10 миллионов человек прибавлялось 60 случаев. Причем риск особенно повышался среди пациентов женского пола.
Также обращается внимание, что риски возникновения всех семи неврологических осложнений выше среди заразившихся коронавирусом, чем среди тех, кто привились от COVID-19.
Ранее британские ученые сделали вывод, что эффективность американской вакцины от COVID-19 Pfizer — BioNTech довольно быстро снижается. Особенно тревожна ситуация на фоне появления суперустойчивых и заразных новых штаммов коронавирусной инфекции.
Тем временем в Российском фонде прямых инвестиций рассказали об успешных экспериментах по использованию комбинации первого компонента «Спутника V» с иностранными вакцинами AstraZeneca, Sinopharm и Moderna.
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