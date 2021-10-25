Вакцины Pfizer и AstraZeneca связали с семью неврологическими осложнениями

Семь редких неврологических осложнений могут быть вызваны вакцинами BioNTech/Pfizer и Oxford/AstraZeneca.

Такое предположение сделали авторы исследования, в котором были использованы данные 32 миллионов вакцинированных взрослых жителей Англии.

Было установлено, что среди получивших первую дозу Oxford/AstraZeneca увеличивалось число случаев возникновения синдрома Гийена-Барре — к обычному показателю заболеваемости на 10 миллионов человек прибавлялось еще 38 человек.

Как отмечает Financial Times, этот синдром представляет собой редкое состояние, при котором иммунная система поражает периферические нервы, что приводит к мышечной слабости, боли или онемению, а в более тяжелых случаях — к параличу.

Кроме того, повышенный риск геморрагического инсульта, или кровоизлияния в мозг наблюдался в течение 28 дней после вакцинации препаратом BioNTech/Pfizer. К обычному числу геморрагических инсультов на 10 миллионов человек прибавлялось 60 случаев. Причем риск особенно повышался среди пациентов женского пола.

Вакцинация препаратом Pfizer. © AP / TASS

Также обращается внимание, что риски возникновения всех семи неврологических осложнений выше среди заразившихся коронавирусом, чем среди тех, кто привились от COVID-19.

Ранее британские ученые сделали вывод, что эффективность американской вакцины от COVID-19 Pfizer — BioNTech довольно быстро снижается. Особенно тревожна ситуация на фоне появления суперустойчивых и заразных новых штаммов коронавирусной инфекции.

Тем временем в Российском фонде прямых инвестиций рассказали об успешных экспериментах по использованию комбинации первого компонента «Спутника V» с иностранными вакцинами AstraZeneca, Sinopharm и Moderna.